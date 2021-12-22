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Бывший игрок Шахтера возглавил Динамо Бухарест

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Изменения на тренерском мостике румынского клуба

Бывший игрок Шахтера возглавил Динамо Бухарест

Фото: ФК Динамо Бухарест

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Бухарестское "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Мирчи Редника.

59-летний специалист возглавил румынскую команду в октябре этого года. Под его руководством команда провела 12 матчей: 8 из них проиграла, три раза сыграла вничью и один раз выигрывала.

Отметим, Редник уже тренировал "красно-белых" с 2006 по 2008 год, в сезоне 2008/09, с 2014 по 2016 год и сезон 2018/2019.

На данный "Динамо" из Бухареста занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

Руководить командой будет Флавиус Стойкан, хорошо знакомый украинским болельщиками. Он выступал за донецкий "Шахтер" с 2003 по 2007 год и харьковский "Металлист" (2007 - 2008).

Ранее сообщалось, что бухарестское "Динамо" может арендовать нескольких игроков "Динамо" Киев.

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В статье: Динамо (Бухарест) Мирча Редник
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