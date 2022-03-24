ТМ. Шотландия - Польша 1:1. Спасение на последней секунде
Соперник Украины сыграл вничью в товарищеском матче
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Товарищеский матч сборных. Глазго, “Хэмпден Парк”
Шотландия - Польша 1:1
Голы: Тирни 68 - Пентек 90+4 (пен)
Шотландия: Гордон - Мактомини, Хэнли, Тирни - Паттерсон (О'Доннелл 67), Гилмор (Маклин 77), Макгрегор (Джек 77), Тэйлор (Хики 67) - Кристи (Армстронг 77), Макгинн - Адамс (Браун 90)
Польши: Скорупски - Беднарек (Букса 83), Глик, Саламон (Белик 44) - Реца, Крыховяк (Шыманьский 61), Зурковский, Кэш - Зелинский (Гросицкий 71), Милик (Пентек 27), Модер
Предупреждение: Реца 70
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