Чешская фурия и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует юбилей легендарный Павел Недвед

Павел Недвед родился 30 августа 1972-го в городе Хеб (Чехословакия). Сегодня экс-футболисту исполняется 50 лет. Недвед – один из самых успешных чешских футболистов в истории. Играл в чемпионате Италии за "Лацио" и " Ювентус" и выиграл с ними ряд трофеев.

Павел считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, был удостоен за свою игру Золотого мяча 2003 года как лучший игрок сезона. Недвед был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Входит в список ФИФА 100.

Болельщики "Ювентуса" прозвали его "Чешской фурией". Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. Павел был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии (играл за "Дуклу" и "Спарту"). Сыграл 91 матч за сборную Чехии, наивысшее достижение – второе место на чемпионате Европы 1996 года.

Сегодня Недвед – вице-президент туринского "Ювентуса".