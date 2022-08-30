Чешская фурия и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует юбилей легендарный Павел Недвед
Павел для Чехии – как Шевченко для Украины
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Павел Недвед родился 30 августа 1972-го в городе Хеб (Чехословакия). Сегодня экс-футболисту исполняется 50 лет. Недвед – один из самых успешных чешских футболистов в истории. Играл в чемпионате Италии за "Лацио" и " Ювентус" и выиграл с ними ряд трофеев.
Павел считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, был удостоен за свою игру Золотого мяча 2003 года как лучший игрок сезона. Недвед был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Входит в список ФИФА 100.
Болельщики "Ювентуса" прозвали его "Чешской фурией". Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. Павел был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии (играл за "Дуклу" и "Спарту"). Сыграл 91 матч за сборную Чехии, наивысшее достижение – второе место на чемпионате Европы 1996 года.
Сегодня Недвед – вице-президент туринского "Ювентуса".
Happy Birthday to our Vice President Pavel Nedved!— JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2022
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