Улыбка судьбы и Шовковский. Как Динамо с трудом прошло квалификацию, чтобы потом выйти в полуфинал ЛЧ

Сезон 1998/99 – особенный для украинского футбола. Хотя он был под угрозой - ровно двадцать четыре года назад - 26 августа 1998 - все чуть не испортила пражская "Спарта".

Даже если вы не поддерживаете "бело-синих", все равно должны знать о тех событиях от старших. Когда еще украинская команда добиралась до полуфинала Лиги чемпионов?

"Динамо" Лобановского выдало фантастическую дистанцию, наказывало "Арсенал", "Реал" и на равных сражалось с мюнхенской "Баварией". Поистине ностальгические времена, где в памяти возникает исключительно хорошее. Однако если отбросить мишуру и воспроизвести начало кампании, то вспомнится тревожный эпизод, связанный с чешской "Спартой". Европейская сказка могла так и не случиться.

***

Возвращение Валерия Лобановского в октябре 1996 коренным образом изменило ситуацию в клубе. Еврокубковый сезон 1997/98 продемонстрировал, что "Динамо" окончательно разобралось с беспорядком, оставленным Йожефом Сабо, и готово решать сверхсложные задачи.

Если раньше проблемы возникали при малейшем организованном сопротивлении (красноречивые примеры — фиаско с венским "Рапидом" и "Ксамаксом"), то теперь киевляне не боялись бросать вызовы соперникам мирового класса. Разгром "Барселоны" с общими 7:0 засвидетельствовал правильность вектора, а поражение, нанесенное "Ювентусом" в плей-офф, было воспринято как досадная несправедливость. Такая реакция говорила о наличии амбиций, подкрепленных реальными возможностями и поступками.

Итак, когда во втором квалифай-раунде ЛЧ 1998/99 "Динамо" наткнулось на пражскую "Спарту", многие преждевременно откупорили шампанское. А почему бы и нет? Накануне бело-синие не оставили камня на камне от валлийского "Барри Таун" (10:1; причем на выезде наши футболисты откровенно скучали и решили не глумиться над принимающей стороной).

Чехи однозначно воспринимались более серьезным оппонентом, но не на уровне "Манчестер Юнайтед", "Интера" или "Бенфики", которые могли выпасть на этой стадии волей жребия. Все были убеждены – такую команду нужно проходить дальше.

Была ли легкая "Спарта"? В 90-х пражане доминировали в домашнем первенстве, и розыгрыш 1998-го не стал исключением - "красные" спокойно гарантировали золото, опередив ближайшего конкурента на 22 очка. Коллектив также спорил за попадание в групповой этап ЛЧ и годом ранее выполнил поставленную миссию - преодолел претенциозного "СВ Казино" (современный "РБ Зальцбург") и финишировал третьим среди "Боруссии" Дортмунд, "Пармы" и "Галатасарая".

На самом деле неплохо, как для клуба-витрины - каждый подобный успех "Спарты" непременно сопровождался продажей исполнителей. В 1996-м чехи заработали на трансферах Павела Недведа ("Лацио"), Петра Коубы ("Депортиво") и Яна Коллера ("Локерен"), в 1997-м - отпустили Мартина Фридека в леверкузенский "Байер". Летом 1998-го ушел и ключевой центрбек Томаш Ржепка – на него ставку сделала "Фиорентина".

Не сказать, что от пертурбаций с составом красные существенно ослабевали — в Праге привыкли к конвейеру, готовности скупать местных ноунеймов за копейки, их раскручивать и транзитом отправлять туда, где хорошо платят. Если и тратили, то точечно (например, незадолго до встречи с "бело-синими" "Спарта" вернула проверенного Павла Новотного из "Вольфсбурга"). А так обычно полагалась на скелет, сформированный вокруг фактурных персонажей (Михал Горняк, Мартин Гашек, Мирослав Баранек, Горст Зигль и т.д.) и собственную молодежь (как раз подрастал всем известный Томаш Росицкий).

Так что соперник не был проходным — наоборот, мотивированным, с немалым багажом опыта и выдержки. Перед поединком в Киеве Зденек Щасны, главный тренер "Спарты", сказал:

"Я пересмотрел видеозаписи нескольких матчей с участием "Динамо" и убедился, что нас ждет очень серьезное испытание. Соперник хорош: молниеносно переходит от обороны к атаке, нередко использует прессинг по всему полю. Но и мы не лыком шиты. Думаю, что силы примерно равны. А это значит, что на успех может рассчитывать каждый. Для нас важно на выезде добиться результата, с которым можно безбоязненно выйти на домашнюю игру. И забить гол".

Журналисты кивали головами, улыбались — в воздухе витали настроения, близкие к шапкозакидательским. А потом все пошло не по плану.

***

Матч в столице Украины стал для "динамовцев" если не катастрофой, то как минимум конфузом. Гости открыли счет фактически в дебютной атаке (постарался Мирослав Баранек), после чего перестроились и отрезали от остальных игроков тандем Шевченко-Ребров. Гол, организованный на 5-й минуте, спутал карты, к тому же во втором тайме киевляне остались в меньшинстве — Александр Хацкевич повелся на провокацию защитника Йиржи Новотного. Бернд Хайнеман, немецкий арбитр встречи, зафиксировал отмашку и неумолимо показал прямую красную карточку. Словом, получился самый плохой сценарий, который можно придумать.

Обладала ли теперь "Спарта" преимуществом? Понятно, что команда продвинулась ближе к конечной цели, при таких условиях могла отталкиваться от счета и ждать поддержки домашних трибун. В то же время Валерий Лобановский дал неоднозначный комментарий (возникло стойкое впечатление, что Мэтр допускает вероятность поражения). Неужели следует ожидать беды?

Только вот "Спарта" перегорела в своей голове. Это показала нервная ничья 4:4 с "Петрой", одним из середняков чемпионата. В поисках логического объяснения Щасны пытался успокоить публику — мол, его подопечные мысленно держат запланированную битву в Лиге чемпионов.

Сейчас удобно говорить, что бело-синим повезло (и это отчасти правда), однако не следует игнорировать то, что чешский коллектив запаниковал и отдал инициативу. "Спарта" устроила прогнозируемый стартовый штурм, который киевляне спокойно выдержали, а дальше не придумала ничего лучше, чем забаррикадироваться возле штрафной. Тоже стратегия, впрочем, с очевидными пробелами — не каждому хватит мастерства, чтобы развить удачную контратаку и при этом сохранить свои ворота в неприкосновенности. Тем более, когда против тебя конкурент, раздраженный неожиданным проигрышем у себя дома.

"Мы досконально изучили манеру игры чехов. Их действия в целом предсказуемы. Главное, чтобы наши футболисты смогли эффективно использовать слабые места в игре "Спарты". А их достаточно. Индивидуальное мастерство "динамовцев", без сомнения, выше. Но успех может принести только полная самоотдача и точное выполнение тренерской установки", - пояснил легендарный Владимир Веремиев, работавший тогда в штабе Лобановского.

Валерий Васильевич потерял Хацкевича (УЕФА наградил белоруса пятиматчевой дисквалификацией), однако без проблем заполнил пробел — поднял выше Каху Каладзе и разместил на фланге защиты Юрия Дмитрулина. Единственное, что реально было не на стороне "Динамо", это время — с каждой следующей минутой "Спарта" увеличивала шансы, чтобы прошмыгнуть в групповой раунд.

"Бело-синие" применили фирменный прессинг и включили скорости, однако из-за плотности звеньев, выстроенных чехами, не могли продвинуться поближе. Иногда оборона "Спарты" все же давала сбой, и киевляне создавали потенциально опасные моменты. В одном из них французская бригада по непонятным причинам не назначила пенальти в результате падения Дмитрулина. Да и вообще рефери Жиль Весьер отработал слабо — как только динамовцы нарастили темп, сразу со стороны хозяев пошла грязная игра. Реакция? Тотальное равнодушие, только легитимизировавшее действия "Спарты" и развязавшее ей руки.

Совокупность обстоятельств заставляла спешить и ошибаться - где-то не добежал Коновалов, где-то не повезло Гусину и Каладзе, где-то напомнил о себе голкипер, отлично справившись с выстрелом Шевченко. Впрочем, как говорится, везет сильнейшим - на 88 минуте свежий Владимир Маковский адресовал мяч Андрею, нападающий его подхватил и ударил. Посредственно, но достаточно, чтобы мяч отскочил от вратаря Томаша Поштулки прямо на дезориентированного Петра Габриэля. Защитник практически только что вышел со скамейки запасных, а уже превратился в антигероя — подправил траекторию и стал виновником автогола.

Допущенная ошибка мобилизировала "Спарту" - футболисты надеялись перевернуть матч в нужное русло. И чуть не сделали это — на 114 минуте Горст Зигль в упор расстреливал Шовковского, но тот классно сгруппировался и отвел угрозу.

Хотя по-настоящему звездное время СаШо наступило в серии послематчевых пенальти. Началась игра нервов — Поштулка совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы взять мяч, отправленный Ребровым. Шовковский также не спас – свою попытку уверенно реализовал Мартин Чижек. Не подвел и Каха, пушкой запустивший круглого под перекладину — никаких шансов.

И вот около одиннадцатиметровой отметки Томаш Отава. Разбег и через секунду радостный крик комментатора Александра Семененко - "браво, Саша, браво!". Шовковский запутал защитника, бросился в угол и парировал. В аналогичной манере Александр среагировал против Людека Страчены и Мирослава Баранека – шикарный бенефис, попутно спасший от критики Шевченко и Коновалова. Оба не забили — трудно представить, что бы утром написали в газетах, если бы не подвиг СаШо и Дмитрулин, который поставил финальную точку.

На пресс-конференции Щасны достойно принял поражение:

"Поздравляю "Динамо" с заслуженной победой. Одновременно хочу поблагодарить своих подопечных за самоотверженность. Несмотря на замечательную игру "Динамо", мы сумели создать два-три замечательных момента, которые должны были реализовывать. Нам не хватило спортивного счастья, чтобы обыграть именитого соперника. Признаюсь откровенно, я опасался дополнительного времени, понимая, что игроки "Динамо" лучше подготовлены физически. Кто у нас должен пробивать пенальти, определял не я. Нашлись добровольцы, которые чувствовали силы для этого. Надежная игра "динамовского" голкипера решила судьбу матча. Если учитывать прошлогодние итоги Лиги, то "динамовский" клуб, безусловно, должен играть в этом турнире. Без него уже сложно представить эти соревнования. Мне очень жаль, что "Динамо" и "Спарта" встретились в квалификационном раунде.

И здесь нет смысла спорить – киевляне выложились на сто процентов. Кроме Шовковского, все отметили героизм Олега Лужного — будучи травмированным, не имея возможности пойти на замену, фулбек продолжил пахать на фланге и выполнил установку. Встреча сложилась из множества похожих мини-эпизодов, где была продемонстрирована жажда победы. Да, осталось несколько неприятное послевкусие, ведь с пражанами пришлось помучиться — это признал Григорий Суркис.

"С нашей командой злую шутку сыграло то обстоятельство, что жребий свел "Динамо" с не самыми титулованными, при всем уважении к ним, соперниками. В коллективе заранее воцарилась атмосфера эйфории. Мол, этих мы легко пройдем. Но на одном классе, как известно, далеко не уедешь. Что наглядно и показал первый матч со "Спартой". Пришлось напрячься".

Больше такой халатности не было - "бело-синие" сделали выводы и в дальнейшем порадовали первоклассным перформансом. Перформансом, стоящим полуфинала Лиги чемпионов.