Роналду не в ТОП-5, Неймар - не в ТОП-10. Рейтинги лучших игроков FIFA 23

Буквально уже через месяч выйдет новая часть футбольного симулятора FIFA. В сеть просочились рейтинги лучших 50 игроков 23-й части.

Сразу 5 футболистов получили наивысшую оценку: форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, вингер "ПСЖ" Лионель Месси, а также новоиспеченный лидер атак каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский - все они имеют рейтинг в 91 балл.

Примечательно, что в 5-ку лучших не попал форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а бразилец Неймар и вовсе не попал в ТОП-10 и довольствуется рейтингом 89.

Топ 1-10 игроков FIFA 23

Топ 10-20 игроков FIFA 23

Топ 20-30 игроков FIFA 23

Топ 30-40 игроков FIFA 23

Топ 40-50 игроков FIFA 23