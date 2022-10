Влахович выше Роналду. А также Кейн, Диаз, Каземиро и Ван Дейк разместились с 21-го по 16-е места в рейтинге Золотого мяча

France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

На 21 строчке разместился Харри Кейн ("Тоттенхэм").

На 20 строчке Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").

17 место вновь за тремя футболистами:

Луис Диаз ("Ливерпуль", "Порту")

("Ливерпуль", "Порту") Карлос Каземиро ("Реал" Мадрид)

("Реал" Мадрид) Душан Влахович ("Фиорентина", "Ювентус")

Equally ranked at the 17th place for the 2022 Ballon d’Or!



Dušan Vlahović@juventusfc#ballondor pic.twitter.com/Fy1IVWpgKi — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

На 16 месте Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Вручение Золотого мяча и сопутстсующих трофеев начнется в 21:30.