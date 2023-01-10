Трансфер Малиновского, скандал вокруг Зидана, конец истории Бейла. Главные новости за 9 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за последние сутки

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал игроком "Марселя". Хавбек перешел из "Аталанты" на правах аренды с правом выкупа. Сумма сделки не сообщается, но ранее СМИ писали о десяти миллионах евро плюс три миллиона – бонусами.

Малиновский уже попрощался с "Аталантой", а "Марсель", в свою очередь, эффектно встретил и поздравил украинца.

Глава федерации футбола Франции Ле Гре очень жестко и иронично оценил возможность Зинедина Зидана возглавить сборную Франции. За это футбольный чиновник подвергся жесткой критике со стороны известных французских спортсменов и даже политических персон. Дошло до того, что Ле Гре может потерять свой пост. Даже называется его возможный преемник – Мишель Платини.

Любопытно, что сам Зидан никак не отреагировал на слова Ле Гре. Зизу занят поиском работы.

Валлийский страйкер Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры. Не только в сборной Уэльса, но и на клубном уровне. В последнее время Гарет выступал в MLS, где провел за "Лос Анджелес Гэлэкси" 14 матчей и забил три гола.

До поездки в США Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". Последние 9 лет карьеры Гарет провел в Мадриде, где забил 106 голов и отдал 67 голевых передач.

"Челси" очень много средств в последнее время потратил на игроков защитного звена. Однако "синие" думают и над усилением атаки. В частности, известные инсайдеры сообщают о том, что команда Поттера попытается взять в аренду нападающего "Атлетико" Жоау Феликса. Вроде как между клубами уже даже существует устная договоренность.

Цена вопроса, по сообщениям источников, – одиннадцать миллионов евро.

Криштиану Роналду и компания получили нового тренера в сборной Португалии. Им стал бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. В то же время, параллельно стало известно о том, что от должности главного тренера сборной Бразилии отказался Жозе Моуринью. Ему также предлагали работу в сборной Португалии, позволяя совмещать с работой в "Роме", но "Особый" не принял предложение.

В 1/32-й финала Кубка Англии лидер текущей турнирной таблицы АПЛ лондонский "Арсенал" справился с представителем третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед". Примечательно, что украинский легионер "Арсенала" попал в заявку, но не вышел в стартовом составе. Его время пришло на 61-й минуте с выходом на замену.

В следующем раунде турнира "Арсенал" сыграет против бывшей команды Александра Зинченко "Манчестер Сити".