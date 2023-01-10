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Трансфер Малиновского, скандал вокруг Зидана, конец истории Бейла. Главные новости за 9 января

Общие новости
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А также трансферная цель Челси, тренер для сборной Португалии и Зинченко в Кубке Англии

Трансфер Малиновского, скандал вокруг Зидана, конец истории Бейла. Главные новости за 9 января

Фото - ФК Марсель / автор невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за последние сутки

Руслан Малиновский официально стал игроком "Марселя"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал игроком "Марселя". Хавбек перешел из "Аталанты" на правах аренды с правом выкупа. Сумма сделки не сообщается, но ранее СМИ писали о десяти миллионах евро плюс три миллиона – бонусами.

Малиновский уже попрощался с "Аталантой", а "Марсель", в свою очередь, эффектно встретил и поздравил украинца.

Скандал вокруг Зидана: глава местной федерации оскорбил легенду

Глава федерации футбола Франции Ле Гре очень жестко и иронично оценил возможность Зинедина Зидана возглавить сборную Франции. За это футбольный чиновник подвергся жесткой критике со стороны известных французских спортсменов и даже политических персон. Дошло до того, что Ле Гре может потерять свой пост. Даже называется его возможный преемник – Мишель Платини.

Любопытно, что сам Зидан никак не отреагировал на слова Ле Гре. Зизу занят поиском работы.

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Валлийский страйкер Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры. Не только в сборной Уэльса, но и на клубном уровне. В последнее время Гарет выступал в MLS, где провел за "Лос Анджелес Гэлэкси" 14 матчей и забил три гола.

До поездки в США Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". Последние 9 лет карьеры Гарет провел в Мадриде, где забил 106 голов и отдал 67 голевых передач.

"Челси" нацелен на форварда мадридского "Ателтико"

"Челси" очень много средств в последнее время потратил на игроков защитного звена. Однако "синие" думают и над усилением атаки. В частности, известные инсайдеры сообщают о том, что команда Поттера попытается взять в аренду нападающего "Атлетико" Жоау Феликса. Вроде как между клубами уже даже существует устная договоренность.

Цена вопроса, по сообщениям источников, – одиннадцать миллионов евро.

Сборная Португалии получила нового тренера

Криштиану Роналду и компания получили нового тренера в сборной Португалии. Им стал бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. В то же время, параллельно стало известно о том, что от должности главного тренера сборной Бразилии отказался Жозе Моуринью. Ему также предлагали работу в сборной Португалии, позволяя совмещать с работой в "Роме", но "Особый" не принял предложение.

"Арсенал" Александра Зинченко в Кубке Англии вышел на "Манчестер Сити"

В 1/32-й финала Кубка Англии лидер текущей турнирной таблицы АПЛ лондонский "Арсенал" справился с представителем третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед". Примечательно, что украинский легионер "Арсенала" попал в заявку, но не вышел в стартовом составе. Его время пришло на 61-й минуте с выходом на замену.

В следующем раунде турнира "Арсенал" сыграет против бывшей команды Александра Зинченко "Манчестер Сити".

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