Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
Держим кулаки за наших ребят
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира 2023 в дивизионе ІВ. Первым соперником наших ребят станет Китай. Напомним, что на предыдущем ЧМ наша команда стала третьей среди пяти участников. Китай дебютирует на этом уровне, ведь год назад стал победителем дивизиона ІІА. Текущий ЧМ проходит в Таллине.
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Чемпионат мира по хоккею ИС. 1-й тур
23 апреля. Начало в 16:00
Китай – Украина
Трансляция – Youtube-канал Xsport
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 15:24
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