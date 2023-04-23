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Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

Общие новости
(1 голосов)

Держим кулаки за наших ребят

Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира 2023 в дивизионе ІВ. Первым соперником наших ребят станет Китай. Напомним, что на предыдущем ЧМ наша команда стала третьей среди пяти участников. Китай дебютирует на этом уровне, ведь год назад стал победителем дивизиона ІІА. Текущий ЧМ проходит в Таллине.

Чемпионат мира по хоккею ИС. 1-й тур
23 апреля. Начало в 16:00
Китай – Украина
Трансляция – Youtube-канал Xsport

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В статье: сборная Украины по хоккею смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 15:24
Розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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