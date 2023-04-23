Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира 2023 в дивизионе ІВ. Первым соперником наших ребят станет Китай. Напомним, что на предыдущем ЧМ наша команда стала третьей среди пяти участников. Китай дебютирует на этом уровне, ведь год назад стал победителем дивизиона ІІА. Текущий ЧМ проходит в Таллине.

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Чемпионат мира по хоккею ИС. 1-й тур

23 апреля. Начало в 16:00

Китай – Украина

Трансляция – Youtube-канал Xsport