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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов: Реал – первый, а Нью-Йорк Сити дороже Ромы

Общие новости
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"Манчестер Сити" только пятый

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов: Реал – первый, а Нью-Йорк Сити дороже Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира. "Реал" Мадрид занял первое место, его оценивают 6,07 млрд долларов.

Второе место занял "Манчестер Юнайтед", который оценивается в 6 млрд долларов, а третье – "Барселона" (5,51 млрд).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • "Реал" Мадрид – 6,07 млрд долларов.
  • "Манчестер Юнайтед" – 6 млрд.
  • "Барселона" – 5,51 млрд.
  • "Ливерпуль" – 5,29 млрд.
  • "Манчестер Сити" – 4,99 млрд.
  • "Бавария" – 4,86 млрд.
  • "ПСЖ" – 4,21 млрд.
  • "Челси" – 3,1 млрд.
  • "Тоттенхэм" – 2,8 млрд.
  • "Арсенал" – 2,26 млрд.

В топ-20 также "Ювентус" (2,16 млрд), "Боруссия" Дортмунд (1,93 млрд), "Атлетико" Мадрид (1,54 млрд), "Милан" (1,4 млрд), "Вест Хэм" (1,08 млрд), "Интер" (1,03 млрд), "Лос-Анджелес" (1 млрд), "Лос-Анджелес Гэлакси" (925 млн), "Атланта Юнайтед" (850 млн), "Кристал Пэлас" (806 млн).

А с 20-го по 30-е место заняли: "Нью-Йорк Сити" (800 млн), "Ньюкасл" (794 млн), "Лестер" (781 млн), "Астон Вилла" (756 млн), "Эвертон" (744 млн), "Лион" (734 млн), "Рома" (724 млн), "Ди Си Юнайтед" (700 млн), "Торонто" (690 млн) и "Остин" (680 млн).

Примечательно, что "Чесли" был продан Тодду Боэли за 4,25 миллиарда фунтов в прошлом году, что значительно больше 3,1 миллиарда долларов, казанных в рейтинге. Также известно, что Глейзеры требуют за продажу "Манчестер Юнайтед" более 6 миллиардов фунтов за продажу клуба.

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В статье: Реал (Мадрид) Рома (Рим) Нью-Йорк Сити (США)
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Источник:
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