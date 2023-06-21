Лучший бомбардир в истории сборной Ганы повесил бутсы на гвоздь
Асамоа Гьян завершил карьеру в 37 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Футболист выступал в Европе за "Удинезе", "Ренн" и "Сандерленд". Также он играл за ряд азиатских клубов, включая "Аль-Айн". 37-летний Гьян является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы. Он забил 51 гол в 109 матчах.
Вместе с национальной командой он трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.
“Will never leave my love “ ❤️⚽️ @ghanafaofficial @CAF_Online @FIFAWorldCup @FIFAcom @AnimSammy @PrinxRandy pic.twitter.com/IX05ZTywlw— ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) June 20, 2023
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