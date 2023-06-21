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Лучший бомбардир в истории сборной Ганы повесил бутсы на гвоздь

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Асамоа Гьян завершил карьеру в 37 лет

Лучший бомбардир в истории сборной Ганы повесил бутсы на гвоздь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Футболист выступал в Европе за "Удинезе", "Ренн" и "Сандерленд". Также он играл за ряд азиатских клубов, включая "Аль-Айн". 37-летний Гьян является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы. Он забил 51 гол в 109 матчах.

Вместе с национальной командой он трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.

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В статье: Асамоа Гьян
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