Лучший бомбардир в истории сборной Ганы повесил бутсы на гвоздь

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Футболист выступал в Европе за "Удинезе", "Ренн" и "Сандерленд". Также он играл за ряд азиатских клубов, включая "Аль-Айн". 37-летний Гьян является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы. Он забил 51 гол в 109 матчах.

Вместе с национальной командой он трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.