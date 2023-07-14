У Ванды Нары диагностирована лейкемия - журналист
Бедный Икарди
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa - Inter/FC Internazionale
У жены и агента нападающего Мауро Икарди Ванды Нары диагностирована лейкемия или рак крови.
Об этом сообщил журналист Хорхе Ланата из Radio Mitre.
По его информации, Нара на днях посетила больницу в Буэнос-Айресе из-за болей в животе, и после дополнительных анализов врачи огласили страшный диагноз. В настоящее время звезда соцсетей переведена в частную клинику, где ей оказывают помощь.
Икарди, который должен был сегодня-завтра завершить переход в "Галатасарай", срочно поменял планы.
Теперь форвард рассчитывает найти клуб в Италии и перевезти на Апеннины жену, поскольку там более качественная система здравоохранения.
Нара и Икарди поженились в 2014 году, и с тех пор Ванда вела дела Мауро. До этого модель была женой другого футболиста Макси Лопеса.
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