У Ванды Нары диагностирована лейкемия - журналист

У жены и агента нападающего Мауро Икарди Ванды Нары диагностирована лейкемия или рак крови.

Об этом сообщил журналист Хорхе Ланата из Radio Mitre.

По его информации, Нара на днях посетила больницу в Буэнос-Айресе из-за болей в животе, и после дополнительных анализов врачи огласили страшный диагноз. В настоящее время звезда соцсетей переведена в частную клинику, где ей оказывают помощь.

Икарди, который должен был сегодня-завтра завершить переход в "Галатасарай", срочно поменял планы.

Теперь форвард рассчитывает найти клуб в Италии и перевезти на Апеннины жену, поскольку там более качественная система здравоохранения.

Нара и Икарди поженились в 2014 году, и с тех пор Ванда вела дела Мауро. До этого модель была женой другого футболиста Макси Лопеса.