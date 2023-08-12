Кевин-Принс Боатенг завершил карьеру

Бывший игрок "Милана" и "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг покидает футбол в возрасте 36 лет. Ганец написал об этом в социальных сетях.

"Я люблю тебя. Но на этом я заканчиваю. Спасибо, футбол, за все", - написал Кевин-Принс в Instagram.

Последним клубом Боатенгом стала берлинская "Герта", контракт с которой истек летом текущего года. В целом за свою карьеру Боатенг выступал за "Тоттенхэм", "Боруссию Д", "Портсмут", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас", "Айнтрахт", "Сассуоло", "Барселону", "Фиорентину" "Бешикташ", "Монцу" и "Герту".