Кевин-Принс Боатенг завершил карьеру
Игрок принял такое решение в 36 лет
Бывший игрок "Милана" и "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг покидает футбол в возрасте 36 лет. Ганец написал об этом в социальных сетях.
"Я люблю тебя. Но на этом я заканчиваю. Спасибо, футбол, за все", - написал Кевин-Принс в Instagram.
Последним клубом Боатенгом стала берлинская "Герта", контракт с которой истек летом текущего года. В целом за свою карьеру Боатенг выступал за "Тоттенхэм", "Боруссию Д", "Портсмут", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас", "Айнтрахт", "Сассуоло", "Барселону", "Фиорентину" "Бешикташ", "Монцу" и "Герту".
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Источник:Інстаграм Боатенга
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