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Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил

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Арсен Венгер открыл мне ум, а Гвардиола открыл мне глаза

Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тьерри Анри рассказал, как на него повлияли Арсен Венгер и Пеп Гвардиола.

"Быть тренером - значит задаваться вопросом: можешь ли ты сделать своих игроков умнее, научить их лучше понимать футбол? Возьмем для примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но, приехав в "Барселону", удивился: "Ого, о чем он вообще говорит?"

Когда я перешел в "Арсенал", Арсен Венгер открыл мне ум, дополнив то, что я узнал в Клерфонтене (футбольной академии во Франции). А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг - это хорошо.

Вообще говоря, нападающему обычно не хочется таким заниматься, но потом я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры", - сказал главный тренер сборной Франции U21 в эфире Telefoot.

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В статье: Тьерри Анри Гвардиола
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Источник:
getfootballnewsfrance

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