Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
Арсен Венгер открыл мне ум, а Гвардиола открыл мне глаза
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Тьерри Анри рассказал, как на него повлияли Арсен Венгер и Пеп Гвардиола.
"Быть тренером - значит задаваться вопросом: можешь ли ты сделать своих игроков умнее, научить их лучше понимать футбол? Возьмем для примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но, приехав в "Барселону", удивился: "Ого, о чем он вообще говорит?"
Когда я перешел в "Арсенал", Арсен Венгер открыл мне ум, дополнив то, что я узнал в Клерфонтене (футбольной академии во Франции). А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг - это хорошо.
Вообще говоря, нападающему обычно не хочется таким заниматься, но потом я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры", - сказал главный тренер сборной Франции U21 в эфире Telefoot.
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