Де Хеа думает о завершении карьеры. Летом он отклонил несколько предложений
Остановить его может только один фактор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассматривает вариант с окончанием карьеры. Об этом сообщает The Guardian.
Прошлым летом он отклонил сразу несколько предложений по продолжению карьеры. В том числе у него были варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако для испанца деньги не являются основной мотивацией.
Де Хеа хочет получить роль "первого номера" в большом клубе. Если такого предложения не будет, то вариант завершения карьеры станет реальнее.
В настоящее время испанец находится без команды. 30 июня у него завершился контракт с "Манчестер Юнайтед" после 12 лет сотрудничества.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 13 миллионов евро.
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