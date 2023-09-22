Де Хеа думает о завершении карьеры. Летом он отклонил несколько предложений

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассматривает вариант с окончанием карьеры. Об этом сообщает The Guardian.

Прошлым летом он отклонил сразу несколько предложений по продолжению карьеры. В том числе у него были варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако для испанца деньги не являются основной мотивацией.

Де Хеа хочет получить роль "первого номера" в большом клубе. Если такого предложения не будет, то вариант завершения карьеры станет реальнее.

В настоящее время испанец находится без команды. 30 июня у него завершился контракт с "Манчестер Юнайтед" после 12 лет сотрудничества.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 13 миллионов евро.