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Де Хеа думает о завершении карьеры. Летом он отклонил несколько предложений

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Остановить его может только один фактор

Де Хеа думает о завершении карьеры. Летом он отклонил несколько предложений

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассматривает вариант с окончанием карьеры. Об этом сообщает The Guardian.

Прошлым летом он отклонил сразу несколько предложений по продолжению карьеры. В том числе у него были варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако для испанца деньги не являются основной мотивацией.

Де Хеа хочет получить роль "первого номера" в большом клубе. Если такого предложения не будет, то вариант завершения карьеры станет реальнее.

В настоящее время испанец находится без команды. 30 июня у него завершился контракт с "Манчестер Юнайтед" после 12 лет сотрудничества.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 13 миллионов евро.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Guardian

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