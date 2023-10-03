Великий, но без Лиги чемпионов. Сегодня день рождения празднует Златан Ибрагимович

Сегодня шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу исполняться 42 года.

У Златана Ибрагимовича очень насыщенная карьера, начиная с 12-летнего возраста он начал выступать за юношескую команду "Мальмё", в 2001 году перешел в нидерландский "Аякс" за три года в Амстердаме Златан выиграл два чемпионских титула и один кубок страны. Летом 2005 он перешел в итальнский "Ювентус" за 16 млн евро, после перешел в другой итальянский клуб "Интер", за три года в команде он выиграл три Скудетто.

В 2009 году он перешел в "Барселону", в составе "сине-гранатовых" стал чемпионом Испании, клубным чемпионом и обладателем Суперкубка УЕФА. Интересный факт, за свою длинную карьеру Ибрагимович так и не выиграл Лигу Чемпионов. Из-за конфликтов с Гвардиолой Златан перешел в "Милан" на правах аренды и вновь стал чемпионом Италии.

В 2012 году из-за финансовых проблем "Милана" швед перешел в ПСЖ и четыре раза стал чемпионом Франции, после на правах свободного агента перешел в "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европи, в марте 2018 года Ибрагимович перешел в МЛС, он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси" и под конец карьере вернулся в "Милан", где и завершил карьеру.

По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов страны всех времён.