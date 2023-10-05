  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce

Общие новости
(1 голосов)

Дэвид Бекхэм заставил Викторию рассказать, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce

Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce

UA-Футбол
Новина українською

В документальный фильм об экс-футболисте "Манчестер Юнайтед" и "Реала", который вышел на Netflix сегодня, вошел разговор Дэвида и Виктории, случившийся после того, как она начала рассказывать о своем происхождении.

"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса", - сказала Виктория. Бекхэм, находившийся в тот момент в соседней комнате, услышал это, выглянул из-за двери и сказал: "Будь честной!" Виктория ответила: "Я говорю честно!"

Затем Дэвид спросил: "На какой машине папа возил тебя в школу?" Она начала отвечать: "Мой папа занимался..." Бекхэм ее перебил и сказал: "Нет. Один ответ". "Мой папа..." - продолжила Виктория. "Что это была за машина?" - снова спросил Бекхэм.

"Это непростой ответ", - сказала Виктория. "На какой машине папа возил тебя в школу?" - повторил Дэвид. "Смотря о чем идет речь", - сказала она. "Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет", - отреагировал Бекхэм.

"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", - сказала Виктория.

"Спасибо", - сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

Дэвид и Виктория женаты 24 года. У них четверо детей.

По теме
yellow-arrow
Триумф Шахтера в Лиге чемпионов, провал ПСЖ, травма Ярмоленко. Главные новости за 4 октября
yellow-arrow
Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах
yellow-arrow
Рух U-19 не смог обыграть Сараево в Юношеской Лиге УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде