Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce

В документальный фильм об экс-футболисте "Манчестер Юнайтед" и "Реала", который вышел на Netflix сегодня, вошел разговор Дэвида и Виктории, случившийся после того, как она начала рассказывать о своем происхождении.

"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса", - сказала Виктория. Бекхэм, находившийся в тот момент в соседней комнате, услышал это, выглянул из-за двери и сказал: "Будь честной!" Виктория ответила: "Я говорю честно!"

Затем Дэвид спросил: "На какой машине папа возил тебя в школу?" Она начала отвечать: "Мой папа занимался..." Бекхэм ее перебил и сказал: "Нет. Один ответ". "Мой папа..." - продолжила Виктория. "Что это была за машина?" - снова спросил Бекхэм.

"Это непростой ответ", - сказала Виктория. "На какой машине папа возил тебя в школу?" - повторил Дэвид. "Смотря о чем идет речь", - сказала она. "Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет", - отреагировал Бекхэм.

"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", - сказала Виктория.

"Спасибо", - сказал Бекхэм и скрылся за дверью.