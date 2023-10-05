Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Дэвид Бекхэм заставил Викторию рассказать, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce
В документальный фильм об экс-футболисте "Манчестер Юнайтед" и "Реала", который вышел на Netflix сегодня, вошел разговор Дэвида и Виктории, случившийся после того, как она начала рассказывать о своем происхождении.
"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса", - сказала Виктория. Бекхэм, находившийся в тот момент в соседней комнате, услышал это, выглянул из-за двери и сказал: "Будь честной!" Виктория ответила: "Я говорю честно!"
Затем Дэвид спросил: "На какой машине папа возил тебя в школу?" Она начала отвечать: "Мой папа занимался..." Бекхэм ее перебил и сказал: "Нет. Один ответ". "Мой папа..." - продолжила Виктория. "Что это была за машина?" - снова спросил Бекхэм.
"Это непростой ответ", - сказала Виктория. "На какой машине папа возил тебя в школу?" - повторил Дэвид. "Смотря о чем идет речь", - сказала она. "Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет", - отреагировал Бекхэм.
"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", - сказала Виктория.
"Спасибо", - сказал Бекхэм и скрылся за дверью.
Дэвид и Виктория женаты 24 года. У них четверо детей.
Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T— AFC GLEN (@AFC_GLEN) October 4, 2023
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