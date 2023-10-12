Галтье возглавит катарский клуб, в котором играет Коутиньо
Миграция на Ближний Восток продолжается
Фото: twitter.com/PSG_inside
Бывший главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье возглавит катарский "Аль-Духайль", сообщает Фабрицио Романо. Он уже подписал контракт.
Сообщается, что с ним будут работать члены его тренерского штаба Жоау Сакраменто и Тьерри Олексиак.
Галтье покинул "ПСЖ" прошлым летом, он не добился с клубом за сезон тех результатов, которых от него ожидали. Кристоф завоевал Лигу 1 и Суперкубок, но провалился в Кубке Франции и Лиге чемпионов.
До "ПСЖ" Галтье сенсационно выиграл Лигу 1 с "Лиллем", а в следующем сезоне провел хорошую кампанию с "Ниццей".
???????? Understand Christophe Galtier has just signed his contract as new Al Duhail head coach, in Qatar.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023
João Sacramento and Thierry Oleksiak, both part of his coaching staff. pic.twitter.com/eDVGl73gxo
Популярное сейчас
- УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Днепр-1 - Ворскла
- В контракте Хаби Алонсо указаны три топ-клуба, ради которых тренер может покинуть Байер
- Реал решил выкупить контракт защитника Шахтера - Источник
- Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО