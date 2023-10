Галтье возглавит катарский клуб, в котором играет Коутиньо

Бывший главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье возглавит катарский "Аль-Духайль", сообщает Фабрицио Романо. Он уже подписал контракт.

Сообщается, что с ним будут работать члены его тренерского штаба Жоау Сакраменто и Тьерри Олексиак.

Галтье покинул "ПСЖ" прошлым летом, он не добился с клубом за сезон тех результатов, которых от него ожидали. Кристоф завоевал Лигу 1 и Суперкубок, но провалился в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

До "ПСЖ" Галтье сенсационно выиграл Лигу 1 с "Лиллем", а в следующем сезоне провел хорошую кампанию с "Ниццей".

