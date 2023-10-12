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Галтье возглавит катарский клуб, в котором играет Коутиньо

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Миграция на Ближний Восток продолжается

Галтье возглавит катарский клуб, в котором играет Коутиньо

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Бывший главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье возглавит катарский "Аль-Духайль", сообщает Фабрицио Романо. Он уже подписал контракт.

Сообщается, что с ним будут работать члены его тренерского штаба Жоау Сакраменто и Тьерри Олексиак.

Галтье покинул "ПСЖ" прошлым летом, он не добился с клубом за сезон тех результатов, которых от него ожидали. Кристоф завоевал Лигу 1 и Суперкубок, но провалился в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

До "ПСЖ" Галтье сенсационно выиграл Лигу 1 с "Лиллем", а в следующем сезоне провел хорошую кампанию с "Ниццей".

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В статье: Кристоф Галтье Аль-Духайль
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