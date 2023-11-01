Стали известны сроки восстановления Неймара. Форвард перенесет операцию в четверг

Напомним, нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было обнаружено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

"Аль-Хилаль" планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам Неймар захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура состоится в Белу-Оризонте в этот четверг.

Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.