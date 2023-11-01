Стали известны сроки восстановления Неймара. Форвард перенесет операцию в четверг
Неймар перенесет операцию на этой неделе
Getty Images/Global Images Ukraine
Напомним, нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было обнаружено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
"Аль-Хилаль" планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам Неймар захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура состоится в Белу-Оризонте в этот четверг.
Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.
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