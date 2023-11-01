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Стали известны сроки восстановления Неймара. Форвард перенесет операцию в четверг

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Неймар перенесет операцию на этой неделе

Стали известны сроки восстановления Неймара. Форвард перенесет операцию в четверг

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было обнаружено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

"Аль-Хилаль" планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам Неймар захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура состоится в Белу-Оризонте в этот четверг.

Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.

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В статье: Неймар
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