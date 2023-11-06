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Ига Швёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA

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Польская теннисистка одержала уверенную победу

Ига Швёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA

Фото: twitter.com/WTA

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Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Итоговый турнир WTA. Полуфинал

Ига Швёнтек — Арина Соболенко 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко три подачи навылет, четыре двойных ошибки. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

Отметим, матч Соболенко и Швёнтек был растянут на два дня, поскольку в субботу их встреча была прервана в первом сете из-за дождя.

В решающем матче турнира Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

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