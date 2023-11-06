Ига Швёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA
Польская теннисистка одержала уверенную победу
Фото: twitter.com/WTA
Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Ига Швёнтек — Арина Соболенко 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко три подачи навылет, четыре двойных ошибки. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.
Отметим, матч Соболенко и Швёнтек был растянут на два дня, поскольку в субботу их встреча была прервана в первом сете из-за дождя.
В решающем матче турнира Швёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой.