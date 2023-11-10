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Суарес сделал хет-трик за 19 минут в чемпионате Бразилии. У Луиса 23 гола и 16 ассистов в 2023 году

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36-летний форвард в отличной форме

Суарес сделал хет-трик за 19 минут в чемпионате Бразилии. У Луиса 23 гола и 16 ассистов в 2023 году

Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel

UA-Футбол
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Луис Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче чемпионата Бразилии.

36-летний уругвайский нападающий принес победу "Гремио" в выездном матче 33-го тура бразильской Серии А с "Ботафого", забив на 50-й, 53-й и 69-й минутах.

В 2023 году Суарес забил за клуб из Порту-Алегри 23 гола и сделал 16 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Луис и "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, согласовали контракт по схеме "1+1", форвард покинет "Гремио" зимой.

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