Суарес сделал хет-трик за 19 минут в чемпионате Бразилии. У Луиса 23 гола и 16 ассистов в 2023 году
36-летний форвард в отличной форме
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
Луис Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче чемпионата Бразилии.
36-летний уругвайский нападающий принес победу "Гремио" в выездном матче 33-го тура бразильской Серии А с "Ботафого", забив на 50-й, 53-й и 69-й минутах.
В 2023 году Суарес забил за клуб из Порту-Алегри 23 гола и сделал 16 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Луис и "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, согласовали контракт по схеме "1+1", форвард покинет "Гремио" зимой.
Grêmio were losing 3-1 to Botafogo in the 47th minute before Luis Suárez scored a 19-minute hat-trick! ????— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 10, 2023
IMPACT ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/VxEmpKnBFC
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