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34 бразильских клуба протестуют против запрета сотрудничества с букмекерами

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Они направили коллективное письмо в Сенат

34 бразильских клуба протестуют против запрета сотрудничества с букмекерами

UA-Футбол
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Бразильские клубы попросили местный Сенат отклонить поправку о запрете рекламы букмекеров в футболе, сообщает SBCnews.

Ранее сенатор Эдуардо Жирао выдвинул идею о запрете рекламы букмекерских компаний на стадионах. Он также предложил запретить футбольным клубам заключать спонсорские контракты с гемблинг-компаниями и размещать их рекламу на форме.

Сразу 34 бразильских клуба, в частности "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаэнсе" и "Сантос", выступили против поправки и написали коллективное письмо в Сенат. В сообщении команд утверждается, что запрет сотрудничества с букмекерами нанесет серьезный экономический ущерб профессиональному футболу Бразилии на всех уровнях.

"Клубы просят Комиссию по экономическим вопросам и Сенат отклонить вредную поправку, защитив тем самым бразильский футбол, принципы свободного предпринимательства и свободы заключения контрактов", - говорится в письме бразильских клубов.

Из 40 команд, выступающих в бразильской Серии А и Серии B, 39 уже заключили спонсорские или партнерские контракты с букмекерами.

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Источник:
sbcnews
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