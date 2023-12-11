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Бешикташ исключил из состава пятерых футболистов основной команды

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Стамбульцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице

Бешикташ исключил из состава пятерых футболистов основной команды

Фото: twitter.com/Besiktas

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Пресс-служба турецкого "Бешикташа" на официальном сайте объявила об исключении из состава команды пятерых футболистов из-за плохой игры.

"Пять игроков основной команды были исключены из состава. Генеральный координатор футбольных команд Самет Айбаба объявил, что Венсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана были исключены из состава из-за плохой игры и несовместимости в команде. Мы продолжаем работать над реструктуризацией нового состава", - говорится в заявлении на сайте клуба.

После 15 сыгранных туров чемпионата Турции в активе "Бешикташа" 26 очков. Стамбульцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Фенербахче" 14 очков. Турецкая команда также потеряла шансы на выход из группы в Лиге конференций, набрав одно очко в пяти играх.

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Источник:
bjk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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