Бешикташ исключил из состава пятерых футболистов основной команды

Пресс-служба турецкого "Бешикташа" на официальном сайте объявила об исключении из состава команды пятерых футболистов из-за плохой игры.

"Пять игроков основной команды были исключены из состава. Генеральный координатор футбольных команд Самет Айбаба объявил, что Венсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана были исключены из состава из-за плохой игры и несовместимости в команде. Мы продолжаем работать над реструктуризацией нового состава", - говорится в заявлении на сайте клуба.

После 15 сыгранных туров чемпионата Турции в активе "Бешикташа" 26 очков. Стамбульцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Фенербахче" 14 очков. Турецкая команда также потеряла шансы на выход из группы в Лиге конференций, набрав одно очко в пяти играх.