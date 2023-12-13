Названа стоимость PPV на бои Джошуа и Уайлдера

23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в котором Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) будет боксировать против Отто Валлина (26-1, 14 KO) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) против Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Стоимость PPV поединков будет составлять £19,99 в Великобритании (927 грн), $39,99 в США и Канаде (1480 грн) и $21,99 во всем остальном мире (814 грн).

"Мы хотим, чтобы все фанаты бокса смогли посетить этот вечер вместе с нами, поэтому мы попросили всех наших партнеров по трансляциям снизить цены на платные трансляции до этих цен, чтобы предложить фанатам исключительную выгоду", – заявил Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии.