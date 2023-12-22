Луис Суарес переходит в Интер Майами. Контракт подписан по схеме 1+1

Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси - он переходит в "Интер Майами".

Как пишет журналист Фабрицио Романо, переход Суареса в "Интер Майами" полностью согласован.

Устно о переходе Луиса в американский клуб договорились месяц назад, теперь документы готовы к подписанию. Суарес заключит с "Интер Майами" контракт по схеме "1+1".

В 2023 году уругваец выступал за "Гремио" и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Суарес играл за "Барселону" вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.