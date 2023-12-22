  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Луис Суарес переходит в Интер Майами. Контракт подписан по схеме 1+1

Общие новости

Суарес играл вместе с Месси с 2014 по 2020 год

Луис Суарес переходит в Интер Майами. Контракт подписан по схеме 1+1

AS

Новина українською

Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси - он переходит в "Интер Майами".

Как пишет журналист Фабрицио Романо, переход Суареса в "Интер Майами" полностью согласован.

Устно о переходе Луиса в американский клуб договорились месяц назад, теперь документы готовы к подписанию. Суарес заключит с "Интер Майами" контракт по схеме "1+1".

В 2023 году уругваец выступал за "Гремио" и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Суарес играл за "Барселону" вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.

По теме
yellow-arrow
В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят клубам вступать в Суперлигу
yellow-arrow
Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси
yellow-arrow
Гендиректор Суперлиги: Мы утроим доходы "малых" клубов по сравнению с тем, сколько им платит УЕФА
Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости