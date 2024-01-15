Балотелли: Когда Роналду на скамейке запасных, сборная Португалии играет лучше
Марио высказался о Роналду и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду и аргентинском форварде Лионеле Месси.
"Криштиану Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Однако сборная Португалии играет лучше, когда Криштиану Роналду остается на скамейке запасных. Месси на ЧМ-2026? Я думаю, да, он сможет это сделать", - Балотелли.
Сейчас Балотелли выступает за турецкий "Адана Демирспор". Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в пяти матчах в чемпионате Турции, в которых записал в свой актив три гола.
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