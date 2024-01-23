Джанлуиджи Буффон - лучший голкипер 2000-х по версии Four Four Two

Издание Four Four Two выбрало лучших голкиперов 2000-х.

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Джанлуиджи Буффон признан лучшим в этой номинации. Он сыграл важную роль в выигрыше Италии на чемпионате мира 2006 года. Игрок пропустил лишь дважды на пути к титулу - автогол и пенальти.

Топ-5 лучших голкиперов 2000-х: