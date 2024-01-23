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Джанлуиджи Буффон - лучший голкипер 2000-х по версии Four Four Two

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Известен список лучших голкиперов 2000-х

Джанлуиджи Буффон - лучший голкипер 2000-х по версии Four Four Two

Getty Images / Global Images Ukraine

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Издание Four Four Two выбрало лучших голкиперов 2000-х.

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Джанлуиджи Буффон признан лучшим в этой номинации. Он сыграл важную роль в выигрыше Италии на чемпионате мира 2006 года. Игрок пропустил лишь дважды на пути к титулу - автогол и пенальти.

Топ-5 лучших голкиперов 2000-х:

  • Джанлуиджи Буффон;
  • Икер Касильяс;
  • Оливер Кан;
  • Фабьен Бартез;
  • Петр Чех.
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Икер Касильяс Джанлуиджи Буффон Оливер Кан Петр Чех Фабьен Бартез
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Источник:
Four Four Two
Опубликовал: Екатерина Власова
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