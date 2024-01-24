"Они не нарушили никаких положений". Словацкий футбольный союз оправдывает спарринг Слована с Динамо Москва
Говорят, что это прерогатива клуба
фото из свободных источников
Словацкий футбольный союз (SFZ) попытался оправдать спарринг местного "Слована" с "Динамо" Москва (0:2) на сборах в Катаре.
"Слован" Братислава не нарушил никаких положений ни на уровне SFZ, ни на уровне УЕФА, и выполнил свое обязательство сообщить согласно расписанию соревнований, которым руководит Союз клубов лиги, о своих международных товарищеских матчах в международный отдел SFZ, как и все остальные клубы высших соревнований.
Это входит в полную компетенцию и ответственность каждого клуба, с кем он решает сыграть товарищеские матчи, что также касается этого случая", - говорится в заявлении SFZ.
Напомним, что ранее чешская "Славия" отменила товарищеский матч со "Слованом" из-за спарринга братиславского клуба с россиянами.
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