Чешская Славия отменила спарринг со Слованом из-за матча словацкого клуба с московским Динамо

Братиславский "Слован" планировал на сборах в Катаре планировал провести спарринг с московским "Динамо". Московскую команду среди соперников команды отметил в соцсетях ассистент главного тренера словацкой команды Любош Беньковски.

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Несмотря на то, что упоминание о спарринге с россиянами скоро было удалено из соцсетей, такое поведение "Слована" имело интересные последствия от соседей - руководитель пражской "Славии" Ярослав Тврдик заявил, что команда не будет играть контрольную встречу со "Слованом", которая также была запланирована на 4 февраля.

"Тогда мы не будем играть подготовительный матч", - написал Тврдик в твиттере, прикрепив фото украинского защитника "Славии" Тараса Качарабы.

"Клуб не планирует проведение подготовительного матча со "Слованом" из Братиславы", - говорится в заявлении в Твиттере чешского клуба.