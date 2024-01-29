Кевин Дюранту покорилось очередное достижение в НБА
На счету баскетболиста более 28 тысяч очков
Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант вошёл в топ-10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которым покорилась отметка 28 тысяч набранных очков.
Это случилось после матча регулярного чемпионата лиги с "Орландо Мэджик" (98:113), в котором Дюрант набрал 15 очков, а также сделал четыре подбора и отдал пять результативных передач.
Теперь в активе Кевина 28 003 очка. Возглавляет рейтинг лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, на счету которого сейчас 39 704 очка.
В нынешнем сезоне в 38 матчах регулярного чемпионата Дюрант в среднем набирает 28,4 очка. Также в его активе 6,3 подбора и 5,7 передачи.
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