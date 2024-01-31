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НБА объявила о проведении дуэли трехочковых бросков между Карри и Ионеску

Общие новости

В прошлом сезоне баскетболистка установила рекорд

НБА объявила о проведении дуэли трехочковых бросков между Карри и Ионеску

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация подтвердила проведение соревнования по трёхочковым броскам между разыгрывающим "Голден Стэйт Уорриорз" Стефеном Карри и Сабриной Ионеску из "Нью-Йорк Либерти" в рамках Матча всех звёзд 2024 года.

Дуэль Карри и Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен будет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.

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Стефен Карри
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