НБА объявила о проведении дуэли трехочковых бросков между Карри и Ионеску
В прошлом сезоне баскетболистка установила рекорд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация подтвердила проведение соревнования по трёхочковым броскам между разыгрывающим "Голден Стэйт Уорриорз" Стефеном Карри и Сабриной Ионеску из "Нью-Йорк Либерти" в рамках Матча всех звёзд 2024 года.
Дуэль Карри и Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен будет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.
Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.
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