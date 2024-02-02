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IBU назначил наказание Легрейду и сборной Норвегии за выстрел биатлониста в отеле

Общие новости
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Норвежец считает такое наказание справедливым

IBU назначил наказание Легрейду и сборной Норвегии за выстрел биатлониста в отеле

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) назначил дополнительное наказание олимпийскому чемпиону в эстафете, пятикратному чемпиону мира, норвежскому биатлонисту Стурле Холм Легрейду.

Напомним, что спортсмен выстрелил в отеле для спортсменов в Ленцерхайде (Швейцария).

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Легрейд был оштрафован на € 500, ему вынесли предупреждение и обязали пройти курс по обращению с оружием. IBU также оштрафовал сборную Норвегии на € 2,5 тыс. и обязал всех биатлонистов команды пройти курс по безопасному обращению с оружием.

"Всё сложилось хорошо, как и ожидалось. Я удовлетворён тем, что IBU не назначил более суровое наказание. Штраф и курс по обращению с оружием, на мой взгляд, подходящее наказание. Думаю, курсы полезны для всех, можно получить дополнительную информацию", — приводит слова Легрейда NRK.

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Стурла Легрейд
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