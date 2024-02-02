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Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии

Общие новости
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Аль-Шабаб подписал хорватского хавбека

Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии

AlShabab_EN

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Хорватский полузащитник Иван Ракитич присоединился к "Аль-Шабабу" из "Севильи".

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Игрок подписал контракт с клубом Саудовской Аравии до июня 2025 года.

Иван присоединился к "Севилье" в 2020 году из "Барселоны" за 20 миллионов евро. Ракитич в этом сезоне Ла Лиги забил 2 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах.

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Иван Ракитич Севилья Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
AlShabab_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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