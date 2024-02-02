Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии
Аль-Шабаб подписал хорватского хавбека
AlShabab_EN
Хорватский полузащитник Иван Ракитич присоединился к "Аль-Шабабу" из "Севильи".
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Игрок подписал контракт с клубом Саудовской Аравии до июня 2025 года.
Иван присоединился к "Севилье" в 2020 году из "Барселоны" за 20 миллионов евро. Ракитич в этом сезоне Ла Лиги забил 2 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах.
Rakitić in Lion’s den ???????? pic.twitter.com/2RafZD5Vs7— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) February 2, 2024
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Источник:AlShabab_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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