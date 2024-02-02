Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник Иван Ракитич присоединился к "Аль-Шабабу" из "Севильи".

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Игрок подписал контракт с клубом Саудовской Аравии до июня 2025 года.

Иван присоединился к "Севилье" в 2020 году из "Барселоны" за 20 миллионов евро. Ракитич в этом сезоне Ла Лиги забил 2 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах.