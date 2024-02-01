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Аль-Наср без Роналду разгромил Интер Майами - Месси вышел под занавес матча

Общие новости
Обновлено

6:0

Аль-Наср без Роналду разгромил Интер Майами - Месси вышел под занавес матча

Getty Images/Global Images

Новина українською

Сегодня, 1 февраля, состоялся товарищеский матч "Аль-Наср" - "Интер Майами", который завершился разгромной победой клуба Саудовской Аравии - 6:0.

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Аравийцы в первом тайме за девять минут забили сразу три гола: Отавиу (3'), Талиска (10') и Ляпорт (12').

После перерыва полузащитник "Аль-Насра" реализовал 11-метровый. Затем было забито еще два гола: Маран (68') и Талиска (73').

Напомним, что за "Интер Майами" в стартовом составе вышел украинец Сергей Кривцов. Роналду не играл, а Месси вышел на поле на 83-й минуте.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Криштиану Роналду Аль-Наср Андерсон Талиска Интер Майами
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1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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denis_m
01.02.2024 в 23:59
Американський чемпіонат слабший за нашу УПЛ.Саудська ліга десь така як Французька ліга.Тому такий і результат,нічого дивного
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1
0
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Комментарии 6
denis_m
01.02.2024 в 23:59
Американський чемпіонат слабший за нашу УПЛ.Саудська ліга десь така як Французька ліга.Тому такий і результат,нічого дивного
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1
0
avatar
okolegko (Київ)
01.02.2024 в 23:50
Це все, що треба знати про рівень американського чемпіонату та чергового зм для меськи
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2
0
download1 (huyersk)
01.02.2024 в 23:14
Ай-наср*л!
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0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
01.02.2024 в 22:57
Где-то Даша горько плачет
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1
0
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okolegko (Київ)
01.02.2024 в 23:48
Ураніла в рєчку мячік
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2
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
02.02.2024 в 00:01
 
0
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