Аль-Наср без Роналду разгромил Интер Майами - Месси вышел под занавес матча
6:0
Getty Images/Global Images
Сегодня, 1 февраля, состоялся товарищеский матч "Аль-Наср" - "Интер Майами", который завершился разгромной победой клуба Саудовской Аравии - 6:0.
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Аравийцы в первом тайме за девять минут забили сразу три гола: Отавиу (3'), Талиска (10') и Ляпорт (12').
После перерыва полузащитник "Аль-Насра" реализовал 11-метровый. Затем было забито еще два гола: Маран (68') и Талиска (73').
Напомним, что за "Интер Майами" в стартовом составе вышел украинец Сергей Кривцов. Роналду не играл, а Месси вышел на поле на 83-й минуте.
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denis_m
01.02.2024 в 23:59
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