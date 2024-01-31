Ди Мария - о Гарначо: На его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "ПСЖ", а ныне футболист "Бенфики" Анхель Ди Мария высказался об аргентинском хавбеке "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

"Если бы я был на его месте, я бы не стал праздновать голы в стиле Роналду! Алехандро очень способный игрок, думаю, с возрастом он еще прибавит. Когда я был молодым, я тоже вечно хотел обводить соперников на дриблинге.

Повзрослев, я понял, что лучше делать это реже, но качественнее. У Гарначо большое будущее. От него зависит, сможет ли он справиться с ожиданиями или нет", - приводит слова Ди Марии издание Manchester Evening News.