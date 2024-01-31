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Ди Мария - о Гарначо: На его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду
Анхель высказался об аргентинском хавбеке МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ювентуса" и "ПСЖ", а ныне футболист "Бенфики" Анхель Ди Мария высказался об аргентинском хавбеке "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
"Если бы я был на его месте, я бы не стал праздновать голы в стиле Роналду! Алехандро очень способный игрок, думаю, с возрастом он еще прибавит. Когда я был молодым, я тоже вечно хотел обводить соперников на дриблинге.
Повзрослев, я понял, что лучше делать это реже, но качественнее. У Гарначо большое будущее. От него зависит, сможет ли он справиться с ожиданиями или нет", - приводит слова Ди Марии издание Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник "красных дьяволов" отыграл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил три мяча и сделал две результативные передачи.
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