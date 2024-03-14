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Де Брюйне не поедет в сборную Бельгии на мартовские матчи из-за повреждения паха

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Кевина снова подводит здоровье

Де Брюйне не поедет в сборную Бельгии на мартовские матчи из-за повреждения паха

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не вошёл в заявку сборной Бельгии на товарищеские матчи против Ирландии и Англии.

Как сообщил главный тренер "красных дьяволов" Доменико Тедеско, на данный момент Кевин восстанавливается после нзначительной травмы паха.

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Ожидается, что бельгиец вернется в состав "Сити" после международного перерыва, к важнейшему матчу против "Арсенала" в английской Премьер-Лиге. В ближайшей встрече "горожан" против "Ньюкасла" в Кубке Англии 32-летний хавбек своей команде помочь не сможет.

Напомним, недавно Де Брюйне вернулся на поле после тяжёлой травмы подколенного сухожилия, вследствие которой игрок пропустил первую часть нынешнего сезона.

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Бельгия Манчестер Сити Кевин Де Брюйне травма
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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