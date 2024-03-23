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Игрок мадридского Реала Эндрик оформил дебютный гол за сборную Бразилии в 17 лет

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Игрок мадридского Реала Эндрик оформил дебютный гол за сборную Бразилии в 17 лет

Фото: Getty Images

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17-летний нападающий мадридского "Реала" Эндрик отметился дебютным голом за сборную "Бразилии" в матче с Англией. Именно его гол принес южноамериканской сборной победу на Уэмбли.

Юноша появился на поле на 71-й минуте и уже на 80-й поразил ворота соперника.

Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в ворота клуба/страны на "Уэмбли", а также самым молодым игроком, забившим в ворота Бразилии со времен Роналду в 1994 году - 17 лет, 246 дней.

Сейчас 17-летний форвард выступает в Бразилии за "Палмейрас", однако будущий трансфер в "сливочных" за 45 млн уже согласован и он присоединится к столичному клубу летом 2024 года.

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Бразилия Англия Эндрик
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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