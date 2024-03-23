Игрок мадридского Реала Эндрик оформил дебютный гол за сборную Бразилии в 17 лет
Будущая звезда?
Фото: Getty Images
17-летний нападающий мадридского "Реала" Эндрик отметился дебютным голом за сборную "Бразилии" в матче с Англией. Именно его гол принес южноамериканской сборной победу на Уэмбли.
Юноша появился на поле на 71-й минуте и уже на 80-й поразил ворота соперника.
Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в ворота клуба/страны на "Уэмбли", а также самым молодым игроком, забившим в ворота Бразилии со времен Роналду в 1994 году - 17 лет, 246 дней.
Сейчас 17-летний форвард выступает в Бразилии за "Палмейрас", однако будущий трансфер в "сливочных" за 45 млн уже согласован и он присоединится к столичному клубу летом 2024 года.
⭐️Endrick, como tem estrela esse mlk— Futebol no Rio (@Futebolnorio) March 23, 2024
✅Acabou de entrar e ja marcou
????????Que passe do Andreas para o Vini, tudo no limite
????Torcida brasileira grita olé em pleno wembley nesse momento
????Cadê a reação do carragher no momento do gol? Kkk
????Os 2 jogadores que Dorival tinha… pic.twitter.com/iuPaY8Az20
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