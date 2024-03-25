Испания — Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Испания — Бразилия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Испания после поражения от Колумбии 0:1 примет на "Сантьяго Бернабеу" Бразилию, которая ранее обыграла Англию на "Уэмбли" (1:0).
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Из этого вам может показаться, что "Селесао" - явный фаворит, но не все так просто. Лондонскому матчу Бразилии предшествовали сразу три поражения в отборе на ЧМ-2026, а вот Испания наоборот прошла квалификацию на Евро эталонно.
Эта встреча "Красной фурии" и "Селесао" будет для них лишь второй в 21 веке. До этого был только матч на Кубке конфедераций-2013, где бразильцы победили 3:0.
Ну, и еще нам светит противостояние двух стилей — испанского позиционного давления против сверхбыстрых бразильских контратак. Что по итогу окажется успешнее — увидим во вторник, 26 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало матча — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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