Аль-Хиляль улучшил собственный мировой рекорд по победам.

"Аль-Хиляль" в матче 26-го тура Про лиги Саудовской Аравии сыграл матч против "Аль-Ахдуд" (3:0).

Голы в матче забивали Аль-Шахри на 26 мин, Малком на 66 мин и Аль-Девсари на 73 мин. "Аль-Хиляль" улучшили собственный мировой рекорд по непрерывным победам. Их серия длится уже 31 матч подряд.

До этого рекорд с 2016 года принадлежал уэльскому клубу "Нью-Сейтс" - 27 побед, а перед тем он держался 44 года и принадлежал "Аяксу" - 26.

Напомним, что "Аль-Хиляль" занимает первую строчку в турнирной таблице Про лиги. Неймар, главная звезда команды, пропустил матч из-за травмы.