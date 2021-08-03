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Олимпиада. Япония – Испания 0:1. Асенсио выводит фаворита в финал

Олимпиада
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Испанцы смогли дожать хозяев лишь в экстра-тайме

Олимпиада. Япония – Испания 0:1. Асенсио выводит фаворита в финал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпиада-2021. Полуфинал

Япония – Испания 0:1

Гол: Асенсио (115)

Япония: Тани – Накаяма, Итакура, Йошида, Сакаи – Хатате (Сома, 65), Танака, Эндо, Доан (Маэда, 91) – Кубо (Миёси, 91) – Хаяси (Уэда, 65)

Испания: Симон – Кукурелья (Миранда, 106), Торрес, Гарсия, Оскар Хиль (Вальехо, 46) – Педри (Асенсио, 83), Субименди, Мерино (Солер, 59) – Ольмо (Пуадо, 59), Рафа Мир, Ойарсабаль

Предупреждения: Сакаи (98) – Оскар Хиль (13), Мерино (51), Субименди (90+5), Вальехо (110), Асенсио (116), Рафа Мир (117)

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