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Олимпиада. Япония – Испания 0:1. Асенсио выводит фаворита в финал
Испанцы смогли дожать хозяев лишь в экстра-тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпиада-2021. Полуфинал
Япония – Испания 0:1
Гол: Асенсио (115)
Япония: Тани – Накаяма, Итакура, Йошида, Сакаи – Хатате (Сома, 65), Танака, Эндо, Доан (Маэда, 91) – Кубо (Миёси, 91) – Хаяси (Уэда, 65)
Испания: Симон – Кукурелья (Миранда, 106), Торрес, Гарсия, Оскар Хиль (Вальехо, 46) – Педри (Асенсио, 83), Субименди, Мерино (Солер, 59) – Ольмо (Пуадо, 59), Рафа Мир, Ойарсабаль
Предупреждения: Сакаи (98) – Оскар Хиль (13), Мерино (51), Субименди (90+5), Вальехо (110), Асенсио (116), Рафа Мир (117)
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