Во Франции скандал из-за расизма: под вопросом выступление поп-звезды Аи Накамуры на Олимпиаде в Париже

Ая Накамура, поп-звезда, оказалась в центре скандала. По информации The Guardian, французские ультраправые возмутились из-за слухов, что она может стать хедлайнеркой на церемонии открытия парижской Олимпиады. Лидер Сената и депутат правой республиканской партии Жерар Ларше раскритиковал певицу за "плохой французский" и многообразие сленговых выражений в ее песнях.

Эмманюэль Макрон еще не подтвердил того, будет ли певица возглавлять церемонию открытия Олимпиады и исполнила хиты легенды кабаре 1950-х годов Эдит Пиаф. Рашида Дати, министр культуры, предостерегла от "чистого расизма", а Лилиан Тюрам, бывший французский футболист, заявил: "Когда люди говорят, что Ая Накамура не может представлять Францию, то на каких критериях они основываются? Я знаю эти критерии, потому что когда я был футболистом, некоторые также говорили, что это не французская команда, потому что в ней много чернокожих".

