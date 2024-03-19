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Во Франции скандал из-за расизма: под вопросом выступление поп-звезды Аи Накамуры на Олимпиаде в Париже

Олимпиада
Обновлено

Снова в центре внимания ультраправые

Во Франции скандал из-за расизма: под вопросом выступление поп-звезды Аи Накамуры на Олимпиаде в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ая Накамура, поп-звезда, оказалась в центре скандала. По информации The Guardian, французские ультраправые возмутились из-за слухов, что она может стать хедлайнеркой на церемонии открытия парижской Олимпиады. Лидер Сената и депутат правой республиканской партии Жерар Ларше раскритиковал певицу за "плохой французский" и многообразие сленговых выражений в ее песнях.

Эмманюэль Макрон еще не подтвердил того, будет ли певица возглавлять церемонию открытия Олимпиады и исполнила хиты легенды кабаре 1950-х годов Эдит Пиаф. Рашида Дати, министр культуры, предостерегла от "чистого расизма", а Лилиан Тюрам, бывший французский футболист, заявил: "Когда люди говорят, что Ая Накамура не может представлять Францию, то на каких критериях они основываются? Я знаю эти критерии, потому что когда я был футболистом, некоторые также говорили, что это не французская команда, потому что в ней много чернокожих".

Рэп-журналистка Меколо Билиги отмечает, что это не первая полемика такого рода в стране: "Этот спор многое говорит о том, что такое расизм во Франции. Когда рэпер Youssoupha был выбран французской футбольной сборной для записи гимна к Евро-2020, возникла полемика со стороны ультраправых. Когда рэпер Black M должен был выступить на праздновании столетия битвы под Верденом, возникла полемика, которую подпитывали правые. Этот список можно продолжать. Всех этих исполнителей объединяет то, что они темнокожие. Во Франции существует проблема с темнокожими артистами. Долгое время Франция умела скрывать свой расизм. Сейчас страна больше не может его скрывать".

Пока неизвестно, выступит ли Накамура на Олимпиаде, но парижский оргкомитет пытается ограничить вред от этого скандала:
"Мы очень шокированы расистскими нападками на Аю Накамуру", - говорится в заявлении. "Мы полностью поддерживаем французскую артистку, которую слушают больше всего в мире".


Ая Накамура - французская певица малийского происхождения, псевдоним взяла в честь персонажа телесериала "Герои" Хиро Накамура. Наибольшую волну популярности Накамура получила благодаря песне Djadja. В течение нескольких недель произведение было синглом №1 во Франции, а позже стало международным хитом. Композиция сейчас имеет более 900 млн просмотров на Youtube. В общем, ее песни прослушали более 7 миллиардов раз и Накамура вошла в историю в прошлом году, когда продала все билеты на три концерта в Париже за 15 минут.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Гресь
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