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Новый тренер для Яремчука. Бенфика достигла договоренности с наставником ПСВ

Португалия
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Хороший шанс для украинца показать себя

Новый тренер для Яремчука. Бенфика достигла договоренности с наставником ПСВ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Португальская "Бенфика" достигла принципиального соглашения с новым главным тренером.

Летом 2022-го лиссабонцев возглавит Роджер Шмидт. Контракт с действующим тренером "ПСВ" будет действителен до лета 2024-го года.

На протяжении двух последних лет Шмидт руководил "ПСВ", с которым недавно завоевал кубок Нидерландов. До этого работал с "Зальцбургом" и "Байером".

Отметим, что после Шмидта с "ПСВ" будет работать ван Нистелрой.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук ПСВ (Эйндховен)
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