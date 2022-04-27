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Новый тренер для Яремчука. Бенфика достигла договоренности с наставником ПСВ
Хороший шанс для украинца показать себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальская "Бенфика" достигла принципиального соглашения с новым главным тренером.
Летом 2022-го лиссабонцев возглавит Роджер Шмидт. Контракт с действующим тренером "ПСВ" будет действителен до лета 2024-го года.
OFICIAL: O Sport Lisboa e Benfica confirma que existe um princípio de acordo com o treinador Roger Schmidt. pic.twitter.com/0hGjGigXdy— Benfica Stuff (@Benficastuff) April 27, 2022
На протяжении двух последних лет Шмидт руководил "ПСВ", с которым недавно завоевал кубок Нидерландов. До этого работал с "Зальцбургом" и "Байером".
Отметим, что после Шмидта с "ПСВ" будет
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