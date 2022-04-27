Новый тренер для Яремчука. Бенфика достигла договоренности с наставником ПСВ

Португальская "Бенфика" достигла принципиального соглашения с новым главным тренером.

Летом 2022-го лиссабонцев возглавит Роджер Шмидт. Контракт с действующим тренером "ПСВ" будет действителен до лета 2024-го года.

OFICIAL: O Sport Lisboa e Benfica confirma que existe um princípio de acordo com o treinador Roger Schmidt. pic.twitter.com/0hGjGigXdy — Benfica Stuff (@Benficastuff) April 27, 2022

На протяжении двух последних лет Шмидт руководил "ПСВ", с которым недавно завоевал кубок Нидерландов. До этого работал с "Зальцбургом" и "Байером".