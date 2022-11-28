Умер лучший бомбардир в истории Порту

В Португалии в возрасте 66 лет умер бывший игрок "Порту" и сборной страны Фернанду Гомеш. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы, а в октябре перенес инсульт и был госпитализирован.

Фернанду - воспитанник "драконов", выступал за родной клуб в 1974-1980 и 1982-1989 годах. В 452 матчах за "Порту" он забил 355 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба.

За время выступлений в "Порту" он пять раз завоевывал чемпионство Португалии, трижды кубок страны, а также выигрывал Кубок чемпионов сезона 1986/87 и Суперкубок УЕФА-1987. Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и дважды – в 1983 и 1985 годах – выигрывал "Золотую бутсу".

В составе национальной команды он отыграл 48 матчей и забил 13 голов.