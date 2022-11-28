Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер лучший бомбардир в истории Порту
Он - двукратный обладатель "Золотой бутсы"
Фото: fcporto.pt
В Португалии в возрасте 66 лет умер бывший игрок "Порту" и сборной страны Фернанду Гомеш. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы, а в октябре перенес инсульт и был госпитализирован.
Фернанду - воспитанник "драконов", выступал за родной клуб в 1974-1980 и 1982-1989 годах. В 452 матчах за "Порту" он забил 355 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба.
За время выступлений в "Порту" он пять раз завоевывал чемпионство Португалии, трижды кубок страны, а также выигрывал Кубок чемпионов сезона 1986/87 и Суперкубок УЕФА-1987. Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и дважды – в 1983 и 1985 годах – выигрывал "Золотую бутсу".
В составе национальной команды он отыграл 48 матчей и забил 13 голов.
Botas de Ouro⚽️⚽️— FC Porto (@FCPorto) November 26, 2022
Melhor Marcador do Campeonato ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
⚽️ 451 jogos➡️ 355 golos
2⃣0⃣ hat tricks
9⃣ pokers
3⃣ Manitas
2⃣ 6 golos num jogo#Bibota pic.twitter.com/ABSVhXBPjZ
Популярное сейчас
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Кривбасс - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2022
- Флик после ничьей с Испанией: Мы добились колоссального успеха
- ЧМ. Камерун - Сербия 3:3. Лучший матч на турнире
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО