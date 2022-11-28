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Умер лучший бомбардир в истории Порту

Португалия
(1 голосов)

Он - двукратный обладатель "Золотой бутсы"

Умер лучший бомбардир в истории Порту

Фото: fcporto.pt

Новина українською

В Португалии в возрасте 66 лет умер бывший игрок "Порту" и сборной страны Фернанду Гомеш. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы, а в октябре перенес инсульт и был госпитализирован.

Фернанду - воспитанник "драконов", выступал за родной клуб в 1974-1980 и 1982-1989 годах. В 452 матчах за "Порту" он забил 355 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба.

За время выступлений в "Порту" он пять раз завоевывал чемпионство Португалии, трижды кубок страны, а также выигрывал Кубок чемпионов сезона 1986/87 и Суперкубок УЕФА-1987. Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и дважды – в 1983 и 1985 годах – выигрывал "Золотую бутсу".

В составе национальной команды он отыграл 48 матчей и забил 13 голов.

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В статье: Порту (Португалия)
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Источник:
fcporto.pt

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2022 в 14:26
Був такий. Вічна пам'ять бомбардиру!
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Serhio79 (Kyiv)
28.11.2022 в 14:13
R.I.P.Пам'ятаю Фернанду Гомеша по матчах "Порту" з київським "Динамо" в півфіналі КЧ 1986/1987 :-(
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