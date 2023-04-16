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Бенфика в третий раз подряд проиграла. Впереди решающая игра с Интером в ЛЧ
Порту уже догоняет в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Дела замечательной в этом сезоне "Бенфики" пошли на убыль. После двух подряд поражений в важных матчах против прямого конкурента за чемпионство “Порту” и в Лиге чемпионов против “Интера” “орлы” уступили еще и 10-й команде португальского первенства “Шавишу”.
Весь матч "Бенфика" владела инициативой, но пропустила на 90+4 минуте от нападающего Исса Абасса.
В параллельном матче тура "Порту" одержал победу и сократил отставание до четырех очков в турнирной таблице. 6 апреля – перед личной встречей между драконами и орлами – разрыв между командами составлял 10 зачетных пунктов.
Следующий матч "Бенфика" проведет в Лиге чемпионов. "Орлы" посетят Милан, где будут пытаться отыграться после домашних 0:2 в поединке четвертьфинала с "Интером". Встреча состоится 19 апреля.
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