Бенфика в третий раз подряд проиграла. Впереди решающая игра с Интером в ЛЧ

Дела замечательной в этом сезоне "Бенфики" пошли на убыль. После двух подряд поражений в важных матчах против прямого конкурента за чемпионство “Порту” и в Лиге чемпионов против “Интера” “орлы” уступили еще и 10-й команде португальского первенства “Шавишу”.

Весь матч "Бенфика" владела инициативой, но пропустила на 90+4 минуте от нападающего Исса Абасса.

В параллельном матче тура "Порту" одержал победу и сократил отставание до четырех очков в турнирной таблице. 6 апреля – перед личной встречей между драконами и орлами – разрыв между командами составлял 10 зачетных пунктов.

Следующий матч "Бенфика" проведет в Лиге чемпионов. "Орлы" посетят Милан, где будут пытаться отыграться после домашних 0:2 в поединке четвертьфинала с "Интером". Встреча состоится 19 апреля.