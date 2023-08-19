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Зенит предложил 35 миллионов за бывшего бразильца Шахтера, но получил отказ
Клуб украинца не согласился
Фото: slbenfica.pt
Российский "Зенит" предложил португальской "Бенфике" 30 миллионов евро чистыми и пять миллионов евро бонусами за вингера Давида Нереса. Об этом сообщает Record.
Это уже было не первое предложение питерцев. Более того, они планируют сделать еще одно, повысив ставку.
Ранее сообщалось, что Нерес лично отказался от перехода в “Зенит” из-за того, что Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.
Добавим, что бразилец был игроком Шахтера небольшой период зимой 2022-го года. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к “Бенфике”.
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