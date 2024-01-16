Португалия
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Соперник для Трубина. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии
Нас ждет украинское дерби
Benfica
15 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии. "Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, сыграет на выезде против "Визелы", цвета которой защищает украинский защитник Орест Лебеденко.
Выступления в турнире также продолжают еще два португальских гранда - "Порту" и "Спортинг".
Пары 1/4 финала Кубка Португалии:
- "Витория Гимараеш" – "Жил Висенте"
- "Визела" – "Бенфика"
- "Санта-Клара" – "Порту"
- "Униан Лейрия" – "Спортинг"
Четвертьфинальные поединки пройдут с 6 по 8 февраля.
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Источник:fpf.pt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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