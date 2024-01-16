Соперник для Трубина. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии

15 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии. "Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, сыграет на выезде против "Визелы", цвета которой защищает украинский защитник Орест Лебеденко.

Выступления в турнире также продолжают еще два португальских гранда - "Порту" и "Спортинг".

Пары 1/4 финала Кубка Португалии:

"Витория Гимараеш" – "Жил Висенте"

"Визела" – "Бенфика"

"Санта-Клара" – "Порту"

"Униан Лейрия" – "Спортинг"

Четвертьфинальные поединки пройдут с 6 по 8 февраля.