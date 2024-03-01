Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Брага продлила контракт с Моутиньо
Хавбек подписал новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брага" продлила контракт с центральным полузащитником Жоау Моутиньо.
Игрок с португальским клубом подписал краткосрочное соглашение до 2025 года, потому что не хотел летом оставаться свободным агентом.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Жоау присоединился к "Браге" летом 2023 года из "Вулверхэмптона". Моутиньо в этом сезоне за клуб сыграл 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
• ”João Moutinho é um senhor em campo”;— SC Braga (@SCBragaOficial) March 1, 2024
• “É delicioso ver Moutinho a jogar”;
• “Ícone. Um prazer ver um jogador destes no SC Braga”.
Ele leu e sublinhou por baixo: João Moutinho ✍️ renova até 2025! ????#PorMais | #JoãoMoutinho2025 pic.twitter.com/vFcSVsFclu
Популярное сейчас
- Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения
- Палкин сообщил, что Шахтер хотели отстранить от еврокубков
- WSJ опубликовал документ, на котором мог базироваться мирный договор между РФ и Украиной в 2022. Известны условия России
- Известен балл Трубина за матч Кубка со Спортингом. ВИДЕО пропущенных украинцем голов
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО