Официально: Брага продлила контракт с Моутиньо

"Брага" продлила контракт с центральным полузащитником Жоау Моутиньо.

Игрок с португальским клубом подписал краткосрочное соглашение до 2025 года, потому что не хотел летом оставаться свободным агентом.

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Жоау присоединился к "Браге" летом 2023 года из "Вулверхэмптона". Моутиньо в этом сезоне за клуб сыграл 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.