  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Официально: Брага продлила контракт с Моутиньо
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Брага продлила контракт с Моутиньо

Португалия
Обновлено

Хавбек подписал новый контракт

Официально: Брага продлила контракт с Моутиньо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брага" продлила контракт с центральным полузащитником Жоау Моутиньо.

Игрок с португальским клубом подписал краткосрочное соглашение до 2025 года, потому что не хотел летом оставаться свободным агентом.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Жоау присоединился к "Браге" летом 2023 года из "Вулверхэмптона". Моутиньо в этом сезоне за клуб сыграл 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Сыграет ли Милованов? Шавиш - Арока. Онлайн LIVE видеотрансляция матча чемпионата Португалии
yellow-arrow
Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
yellow-arrow
Известен балл Трубина за матч Кубка со Спортингом. ВИДЕО пропущенных украинцем голов
Брага Жоау Моутиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sc braga
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости