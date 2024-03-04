Чемпионат Португалии. Порту – Бенфика 5:0. Несчастливый день Трубина

Чемпионат Португалии, 24 тур

"Эштадиу ду Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Жуан Пиньейру

"Бенфика" окончательно завершила свою серию хороших результатов. Следовало лишь встретиться с грандами португальского футбола на их же поле. Несколько дней назад "орлы" уступили "Спортингу" 1:2 в рамках Кубка, а сегодня по-настоящему оконфузились на "Эштадиу ду Драгау".

20 минут хватило “Порту”, чтобы перевести преимущество на поле в цифры на табло. Но хозяева сделали это не с игры: им помог стандарт. После подачи с углового мяч попал в кучку из игроков обеих команд и долетел до Галену – тот попал в пустые ворота. Трубин также был у той "кучки" - не слишком уверенно он сыграл в этом эпизоде.

"Бенфика" ответила острым ударом Рафа Силвы с линии штрафной – Кошта парировал. "Порту" следующий шаг сделал еще ярче. На 44-й минуте Галену оформил дубль. В этот раз хозяевам помогла абсолютная пассивность в обороне "орлов". Бразилец просто расстрелял ворота соперников.

Интересно, что в этом сезоне Галену забил шесть голов в ворота украинских голкиперов (еще четыре – Ризныку). А это половина всех результативных ударов бразильца.

После перерыва ситуация для гостей не улучшилась, а наоборот – ухудшилась. Сначала Венделл ударом между ног сразу двум защитникам завершил контратаку “Порту”, а затем еще и Отаменди оставил свою команду в меньшинстве. Две желтые за менее 10 минут – это нужно еще постараться.

Оборона "орлов" в последнее время и так как проходной двор, а когда на поле десять футболистов – играть еще труднее. За второй тайм "Бенфика" ни разу не пробила по воротам соперника. А вот "драконы" оформили еще два гола: Пепе попал в ближний правый угол – Трубин не угадал, джокер Намасо головой поставил окончательную точку в матче на 90 минуте.

Впервые Трубин пропустил пять голов в поединке за "Бенфику". Общее количество пропущенных мячей украинца в лиссабонском коллективе достигло отметки 34 в 35 встречах.

Благодаря победе отрыв "Порту" от второй "Бенфики" сократился до шести очков. Но основное, что в чемпионате Португалии сменился лидер. "Спортинг" в параллельном матче победил и вышел на чистое первое место. Гонка за титул набирает обороты, но такое ощущение, что у "орлов" уже не хватает топлива.

"Порту" – "Бенфика" 5:0

Голы: Галену 20, 44, Венделл 55, Пепе 75, Намасо 90+1

Порту: Кошта – Жуан Мариу (Санчес 82), Пепе, Отавиу, Венделл – Нико (Эустакио 82), Варела – Консейсау (Мартинес 87), Пепе, Галену (Иван Хайме 82) – Эванилсон (Данни Намасо 82)

Бенфика: Трубин – Аурснес, Силва, Отаменди, Морату (Фернандес 46) – Кокджу (Флорентину 46), Невес – Ди Мария (Давид Нерес 56), Рафа Силва (Араужу 63), Жоау Мариу – Тенгстедт (Кабра)

Предупреждения: Нико 79 – Мората 31, Отаменди 52, 61

Удаление: Отаменди 61 (вторая желтая)