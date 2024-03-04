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Чемпионат Португалии. Порту – Бенфика 5:0. Несчастливый день Трубина
Защитники "орлов" наделали подарков украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Португалии, 24 тур
"Эштадиу ду Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Жуан Пиньейру
"Бенфика" окончательно завершила свою серию хороших результатов. Следовало лишь встретиться с грандами португальского футбола на их же поле. Несколько дней назад "орлы" уступили "Спортингу" 1:2 в рамках Кубка, а сегодня по-настоящему оконфузились на "Эштадиу ду Драгау".
20 минут хватило “Порту”, чтобы перевести преимущество на поле в цифры на табло. Но хозяева сделали это не с игры: им помог стандарт. После подачи с углового мяч попал в кучку из игроков обеих команд и долетел до Галену – тот попал в пустые ворота. Трубин также был у той "кучки" - не слишком уверенно он сыграл в этом эпизоде.
"Бенфика" ответила острым ударом Рафа Силвы с линии штрафной – Кошта парировал. "Порту" следующий шаг сделал еще ярче. На 44-й минуте Галену оформил дубль. В этот раз хозяевам помогла абсолютная пассивность в обороне "орлов". Бразилец просто расстрелял ворота соперников.
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Интересно, что в этом сезоне Галену забил шесть голов в ворота украинских голкиперов (еще четыре – Ризныку). А это половина всех результативных ударов бразильца.
После перерыва ситуация для гостей не улучшилась, а наоборот – ухудшилась. Сначала Венделл ударом между ног сразу двум защитникам завершил контратаку “Порту”, а затем еще и Отаменди оставил свою команду в меньшинстве. Две желтые за менее 10 минут – это нужно еще постараться.
Оборона "орлов" в последнее время и так как проходной двор, а когда на поле десять футболистов – играть еще труднее. За второй тайм "Бенфика" ни разу не пробила по воротам соперника. А вот "драконы" оформили еще два гола: Пепе попал в ближний правый угол – Трубин не угадал, джокер Намасо головой поставил окончательную точку в матче на 90 минуте.
Quatro. pic.twitter.com/k8nsHLo88N— FC Porto (@FCPorto) March 3, 2024
Впервые Трубин пропустил пять голов в поединке за "Бенфику". Общее количество пропущенных мячей украинца в лиссабонском коллективе достигло отметки 34 в 35 встречах.
Благодаря победе отрыв "Порту" от второй "Бенфики" сократился до шести очков. Но основное, что в чемпионате Португалии сменился лидер. "Спортинг" в параллельном матче победил и вышел на чистое первое место. Гонка за титул набирает обороты, но такое ощущение, что у "орлов" уже не хватает топлива.
"Порту" – "Бенфика" 5:0
Голы: Галену 20, 44, Венделл 55, Пепе 75, Намасо 90+1
Порту: Кошта – Жуан Мариу (Санчес 82), Пепе, Отавиу, Венделл – Нико (Эустакио 82), Варела – Консейсау (Мартинес 87), Пепе, Галену (Иван Хайме 82) – Эванилсон (Данни Намасо 82)
Бенфика: Трубин – Аурснес, Силва, Отаменди, Морату (Фернандес 46) – Кокджу (Флорентину 46), Невес – Ди Мария (Давид Нерес 56), Рафа Силва (Араужу 63), Жоау Мариу – Тенгстедт (Кабра)
Предупреждения: Нико 79 – Мората 31, Отаменди 52, 61
Удаление: Отаменди 61 (вторая желтая)
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