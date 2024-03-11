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Несмотря на ошибку Трубина. Бенфика взяла три очка в игре с Эшторилом. Видео
Опять без клиншита
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфике" удалось прервать серию неудачных результатов победой над одним из аутсайдеров лиги "Эшторилом".
Лиссабонцы были впереди, но затем Трубин не совсем удачно справился с подачей Тавареша, выбив мяч прямо на ноги Родриго Гомеша.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) March 10, 2024
Rodrigo Gomes 22'
I Liga (#25) | Benfica 1-1 Estoril#LigaPortugalBetclic #SLBGDEP https://t.co/yWC95EJzrI pic.twitter.com/rM4shVYdbk
Но еще в первом тайме Маркос Леонардо забил второй гол "Бенфики", а в точку в матче поставил Гувея – победа "Бенфики" 3:1.
Трубин в общей сложности выполнил четыре сейва, два из них – в пределах штрафной. От Sofascore Трубин получил 6.9, от Whoscored – 6.5.
Примейра, 25-й тур
“Бенфика” – “Ешторил” 3:1
Голы: Кокджю 15, Леонардо 45+2, Гувея 49 – Гомеш 22
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