Каса Пиа - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Касса Пиа" сыграет против "Бенфики". В первом круге чемпионата игра закончилась со счетом 1:1, скоро мы узнаем, сможет ли середнячок Примейры одолеть "орлов" при том, что на воротах будет играть Анатолий Трубин.

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"Касса Пиа" находится на 11 месте, а "Бенфика" занимает вторую строчку, посмотрим изменит ли позицию "орлов" в таблице чемпионата Португалии итог сегодняшней игры.

Чемпионат Португалии. "Каса Пиа" - "Бенфика"

17 марта, 20:00

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