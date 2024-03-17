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Каса Пиа - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Начало в 20:00

Каса Пиа - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Касса Пиа" сыграет против "Бенфики". В первом круге чемпионата игра закончилась со счетом 1:1, скоро мы узнаем, сможет ли середнячок Примейры одолеть "орлов" при том, что на воротах будет играть Анатолий Трубин.

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"Касса Пиа" находится на 11 месте, а "Бенфика" занимает вторую строчку, посмотрим изменит ли позицию "орлов" в таблице чемпионата Португалии итог сегодняшней игры.

Чемпионат Португалии. "Каса Пиа" - "Бенфика"
17 марта, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция: Каса Пиа - Бенфика
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