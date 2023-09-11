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Анонсированные ранее мировые звезды продинамили "матч памяти Цымбаларя" на России. "Звезду" сделали из Тимощука

Россия
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Россияне изо всех сил пытаются создавать видимость международного футбола

Анонсированные ранее мировые звезды продинамили "матч памяти Цымбаларя" на России. "Звезду" сделали из Тимощука

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

В Москве 9 сентября прошел так называемый "матч памяти Ильи Цымбаларя", игравшего когда-то за московский "Спартак".

Главной пропагандистской целью поединка было показать что, российский футбол якобы не страдает от международных санкций.

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Впрочем, ни одна из анонсированных местными пропагандистами мировых звезд (Глеб, Карагунис, Никополидис, Кану, Окоча, Уэст, Майкона, Кураньи) на Москву не приехала, поэтому сборную "мировых звезд" россиянам пришлось формировать из подручного материала.

Тем не менее, нужно отметить, что "мировой звездой" по таким параметрам был назначен и украинец Анатолий Тимощук, который давно и плотно осел в Питере на газпромовских деньгах "Зенита".

Анонсированные ранее мировые звезды продинамили "матч памяти Цымбаларя" на России. "Звезду" сделали из Тимощука - изображение 1
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В статье: Анатолий Тимощук война с россией
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